Aleksandar Stanković non ha cambiato idea, nonostante ultimamente si sia discusso parecchio, all'esterno, del suo futuro. Il canterano nerazzurro è ancora pienamente convinto della scelta fatta la scorsa estate, come appurato da FcInterNews.it, e per nulla pentito di aver rifiutato la corte dei club inglesi, dove avrebbe giocato con continuità e verosimilmente sarebbe stato un potenziale titolare come accadeva la scorsa stagione al Bruges.

Fiducia

Il figlio d’arte, ultimo giocatore della rosa nerazzurra, Djed Spence a parte, per minutaggio - per lui solo 15 minuti tra campionato e Champions League - prima della sosta durante cui ha risposto alla convocazione della Serbia, è stato anche tranquillizzato da Cristian Chivu, probabilmente il suo principale sponsor a Milano. Il mister, oltre a ribadire la sua fiducia nei confronti del giovane, gli ha detto di non demordere, ma soprattutto gli ha garantito che prima o poi arriverà la sua occasione (a maggior ragione alle porte di un tour de force da 9 partite in 29 giorni) come raccontato anche nel corso dell'intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio. Poi spetterà solo a Stankovic saperla sfruttare o meno.