All'indomani della sconfitta contro il Club Brugge, l'Inter è di nuovo ad Appiano Gentile per preparare la delicata, a questo punto, trasferta di Bologna. I nerazzurri hanno bisogno di dare risposte dopo il finale amaro di San Siro. La squadra di Chivu ha seguito la classica routine post-partita: scarico per chi ha giocato contro i belgi, allenamento normale per chi invece non è sceso in campo. A parte John Stones e Curtis Jones: i due sono ancora out.

Sezione: Focus / Data: Mer 14 ottobre 2026 alle 16:31
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.