All'indomani della sconfitta contro il Club Brugge, l'Inter è di nuovo ad Appiano Gentile per preparare la delicata, a questo punto, trasferta di Bologna. I nerazzurri hanno bisogno di dare risposte dopo il finale amaro di San Siro. La squadra di Chivu ha seguito la classica routine post-partita: scarico per chi ha giocato contro i belgi, allenamento normale per chi invece non è sceso in campo. A parte John Stones e Curtis Jones: i due sono ancora out.