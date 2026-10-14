"È stata una prestazione eccezionale per noi e per il calcio belga. È un risultato importante, ma come squadra siamo ancora in fase di crescita". Così Ivan Leko, tecnico del Brugge, parlando a Proximus Belgium dell'impresa compiuta dalla sua squadra a San Siro, contro l'Inter, nella seconda giornata della League Phase di Champions.

"Come avevo detto prima della partita, non potevamo cambiare la nostra filosofia - ha aggiunto il croato parlando dell'impostazione tattica che ha voluto dare alla sfida -. Certo, giocavamo in casa dell'Inter e le possibilità erano al 50%, ma siamo stati coraggiosi ed è stato questo l'aspetto decisivo".