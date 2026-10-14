L'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per la settima giornata del campionato di Serie A. La gara di sabato sera tra Bologna e Inter al Dall'Ara, in programma alle ore 18, è stata affidata al decano Daniele Doveri, che avrà come assistenti Zingarelli e Bercigli, con Di Marco quarto ufficiale. Il VAR sarà invece affidato a Matteo Gariglio di Pinerolo, coadiuvato da Piccinini. Tra le altre designazioni, Davide Massa sarà a Torino per Juventus-Torino mentre Milan-Atalanta sarà diretta da Daniele Chiffi.

Questo il quadro completo:

FROSINONE – SASSUOLO    Venerdì 16/10 h. 20.45

MARCHETTI

TRINCHIERI – LAUDATO

IV:      MARIANI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      VOLPI

VENEZIA – NAPOLI    Sabato 17/10 h. 15.00

SACCHI J.L.

PALERMO – VECCHI

IV:      CREZZINI

VAR:     FABBRI

AVAR:      SANTORO

BOLOGNA – INTER    Sabato 17/10 h. 18.00

DOVERI

ZINGARELLI – BERCIGLI

IV:       DI MARCO

VAR:      GARIGLIO

AVAR:       PICCININI

ROMA – GENOA    Sabato 17/10 h. 20.45

ABISSO

TEGONI – MINIUTTI

IV:     COLLU

VAR:      PAIRETTO

AVAR:     MASSIMI

UDINESE – LECCE   Domenica 18/10  h. 12.30

GUIDA

DEI GIUDICI – MOKHTAR

IV:      BONACINA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:    BARONI

FIORENTINA – COMO    Domenica 18/10   h. 15.00

DI BELLO

BINDONI – MONACO

IV:     MARCENARO

VAR:     PATERNA

AVAR:      PEZZUTO

MILAN – ATALANTA    Domenica 18/10  h. 18.00

CHIFFI

MONDIN – YOSHIKAWA

IV:     SOZZA

VAR:     CAMPLONE

AVAR:     PRONTERA

JUVENTUS – LAZIO    Domenica 18/10  h. 20.45

MASSA

ALASSIO – BERTI

IV:     MARESCA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:       AURELIANO

MONZA – CAGLIARI    Lunedì 19/10 h. 18.30

CALZAVARA

PERROTTI - SCATRAGLI

IV:       PAIRETTO

VAR:      AURELIANO

AVAR:      DI VUOLO

PARMA – TORINO    Lunedì 19/10 h. 20.45

AYROLDI

COLAROSSI – RINALDI

IV:     ARENA

VAR:    DIONISI

AVAR:      MERAVIGLIA

Sezione: News / Data: Mer 14 ottobre 2026 alle 12:22
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.