L'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per la settima giornata del campionato di Serie A. La gara di sabato sera tra Bologna e Inter al Dall'Ara, in programma alle ore 18, è stata affidata al decano Daniele Doveri, che avrà come assistenti Zingarelli e Bercigli, con Di Marco quarto ufficiale. Il VAR sarà invece affidato a Matteo Gariglio di Pinerolo, coadiuvato da Piccinini. Tra le altre designazioni, Davide Massa sarà a Torino per Juventus-Torino mentre Milan-Atalanta sarà diretta da Daniele Chiffi.

Questo il quadro completo:

FROSINONE – SASSUOLO Venerdì 16/10 h. 20.45

MARCHETTI

TRINCHIERI – LAUDATO

IV: MARIANI

VAR: DI PAOLO

AVAR: VOLPI

VENEZIA – NAPOLI Sabato 17/10 h. 15.00

SACCHI J.L.

PALERMO – VECCHI

IV: CREZZINI

VAR: FABBRI

AVAR: SANTORO

BOLOGNA – INTER Sabato 17/10 h. 18.00

DOVERI

ZINGARELLI – BERCIGLI

IV: DI MARCO

VAR: GARIGLIO

AVAR: PICCININI

ROMA – GENOA Sabato 17/10 h. 20.45

ABISSO

TEGONI – MINIUTTI

IV: COLLU

VAR: PAIRETTO

AVAR: MASSIMI

UDINESE – LECCE Domenica 18/10 h. 12.30

GUIDA

DEI GIUDICI – MOKHTAR

IV: BONACINA

VAR: DI PAOLO

AVAR: BARONI

FIORENTINA – COMO Domenica 18/10 h. 15.00

DI BELLO

BINDONI – MONACO

IV: MARCENARO

VAR: PATERNA

AVAR: PEZZUTO

MILAN – ATALANTA Domenica 18/10 h. 18.00

CHIFFI

MONDIN – YOSHIKAWA

IV: SOZZA

VAR: CAMPLONE

AVAR: PRONTERA

JUVENTUS – LAZIO Domenica 18/10 h. 20.45

MASSA

ALASSIO – BERTI

IV: MARESCA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: AURELIANO

MONZA – CAGLIARI Lunedì 19/10 h. 18.30

CALZAVARA

PERROTTI - SCATRAGLI

IV: PAIRETTO

VAR: AURELIANO

AVAR: DI VUOLO

PARMA – TORINO Lunedì 19/10 h. 20.45

AYROLDI

COLAROSSI – RINALDI

IV: ARENA

VAR: DIONISI

AVAR: MERAVIGLIA