Bella partita al Konami Centre tra Inter e Club Brugge, alla fine non ci sono né vincitori, né vinti: è 1-1. La gara è iniziata come meglio non si poteva per la squadra di Bigica, avanti nel corso del primo minuto con un blitz del solito Carrara. Il resto della prima frazione ha visto i milanesi decisamente più in palla degli ospiti, con diverse occasioni per raddoppiare e una traversa colpita da Breda. Nella ripresa il Brugge non si è reso mai granché pericoloso nei primi 20 minuti. Poi la fatica ha iniziato a farsi sentire e il brugge ha preso metri, trovando il pari con Da Silva, bravo da fuori a battere Farronato. Primo punto in Youth League dunque per l'Inter U20, che settimana prossima sfiderà, ancora al Konami Centre, lo Shakhtar.

IL TABELLINO

INTER-CLUB BRUGGE 1-1

Marcatore: 1' Carrara (I), 87' Da Silva (B)

INTER (4-3-3): Farronato; Lissi (dal 74' Evangelista), Breda, Mackiewicz, Rocca (dal 65' Peletti); D'Agostino (dal 74' Moranduzzo), La Torre, Putsen (dal 65' Kartelo); El Mahboubi, Carrara, Vukaj (dall'83' Franchi).

A disposizione: Galliera, Nese, Maghlout, Matarrese.

Allenatore: Emiliano Bigica.

Ammoniti: 23' Putsen, 46' D'Agostino, 50' Farronato, 84' Franchi

CLUB BRUGGE (4-3-1-2): Kestemont; Elbay, Verlinden, Coulibaly, Wins; Billiet (dal 58' Amengai), Delorge (dal 77' Kurtal), Kamara (dal 77' Da Silva); Koren; Oussou, Angulo (dal 58' Soria).

A disposizione: Ostoici, Knouzi, Fejokwu, Haesaert, Callens.

Allenatore: Piet Cremers.

Ammonito: 16' Wins

Arbitro: Pavle Ilic (SRB)

Assistenti: Radovanovic, Novakovic.

Quarto ufficiale: Tremolada.

RIVIVI IL LIVE

16.51 - Finisce qui: Inter e Club Brugge si spartiscono la posta in palio.

90' - Tre di recupero.

90' - Punizione a due in area di rigore per palla trattenuta di Mackiewicz: Amengai calcia forte dopo il tocco di un compagno, bravo Farronato in uscita.

89' - Kurtal calcia forte di destro dopo aver seminato Moranduzzo. Respinge Farronato.

IL GOL - Accelerazione per vie centrali dopo un contrasto a centrocampo e destro rasoterra di Da Silva sul primo palo. Farronato non ci arriva, non era facile, e il Brugge pareggia.

87' - GOL DEL CLUB BRUGGE. Pareggia Da Silva all'87', 1-1.

84' - Giallo per Franchi. Entrata dura e in ritardo dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo.

83' - Cambio per l'Inter. Esce Vukaj, entra Franchi.

83' - Ci prova anche Soria, altra respinta, questa volta di Mackiewicz.

81' - Tiro di Da Silva in mezzo a tre giocatori dell'Inter. I nerazzurri respingono. Meno di dieci minuti alla fine, nerazzurri in difficoltà.

77' - Cambi per il Club Brugge. Escono Kamara e Delorge per Kurtal e Da Silva.

74' - Cambi per l'Inter. Moranduzzo rileva D'Agostino e va a fare la mezzala. Esce anche Lissi per Evangelista.

72' - Tiro a giro debole di La Torre dopo iniziativa personale. Blocca in tuffo Kestemont.

65' - Cambi per l'Inter. Escono Rocca e Putsen per Peletti e Kartelo.

60' - Corner per l'Inter dopo una bella ripartenza targata Vukaj-El Mahboubi. Deviazione che manda a lato il mancino dello spagnolo.

58' - Cambi per il Brugge. Fuori Angulo per Soria e Billiet per Amengai.

55' - Vukaj rientra e calcia con il destro, ennesima volta in questi 55 minuti. Parata facile di Kestemont.

53' - Elbay svirgola il rinvio di destro, palla che diventa buona per El Mahboubi dopo l'assist di Vukaj. Bravo sul primo palo Kestemont.

50' - Giallo per Farronato. Situazione confusa in area di rigore su corner, un avversario finisce a terra e arriva il cartellino a gioco fermo.

46' - Giallo per D'Agostino. Entrata decisa in pressing e cartellino.

16.02 - Si riparte!

16.00 - Squadre che rientrano in campo dopo l'intervallo.

Ottimo primo tempo dell'Inter di Bigica contro il Club Brugge. Decisivo sin qui un gol in apertura di Carrara, glaciale dopo 26 secondi. I nerazzurri milanesi han poi tenuto bene il campo, andando a più riprese vicini al raddoppio e colpendo una traversa con Breda su palla inattiva poco prima della mezz'ora. Sicuramente segnali incoraggianti per Bigica. Il Brugge, invece, ha creato pochissimo: bravo Farronato al 36' su Angulo.

15.45 - Si chiude senza recupero la prima frazione di gioco.

36' - Tiro a botta sicura di Koren: si oppone con il corpo La Torre. Salvataggio importante.

35' - Farronato! Prima parata del suo pomeriggio. Brutto contropiede preso dall'Inter con Koren che conduce e serve poi Angulo. L'attaccante ospite spazza via Mackiewicz e calcia con il sinistro: bravo Farronato in presa.

33' - Altra accelerazione di El Mahboubi, che salta secco Wins e rompe poi il raddoppio portato da altri due giocatori del Brugge. Il suo mancino è smorzato, blocca Kestemont.

27' - Traversa di Breda! Cross dalla sinistra di Rocca e Breda schiaccia a terra. Rimbalzo sfortunato e palla che colpisce la parte bassa della traversa prima di venire raccolta da Kestemont.

26' - Grande accelerazione di Rocca, fermato dalla difesa. La palla resta lì e calcia Vukaj di prima: respinta in corner da Kestemont.

26' - Ritmi alti, partita piacevole. D'Agostino attraversa il campo in conduzione e trova a sinistra El Mahboubi. Tiro a giro poco incisivo.

23' - Giallo per Putsen. Trattenuta vistosa su Elbay, cartellino sacrosanto.

20' - Elbay ci prova: percussione e tiro di sinistro rientrando dalla corsia di destra. Palla a lato sul primo palo.

16' - Giallo per Wins. Il terzino sinistro del Brugge calpesta la caviglia di El Mahboubi, giallo.

12' - Ancora Vukaj pericoloso. Il Brugge è molto aggressivo, concedendo qualcosa a campo aperto. Vukaj punta la porta e arriva al tiro: respinge Kestemont.

10' - Club Brugge che guadagna campo e arriva a farsi vedere in area di rigore dell'Inter. Fanno buona guardia prima Breda e poi Mackiewicz.

3' - Vukaj punta la porta e, anche un po' egoisticamente, sceglie il tiro a giro. Palla alta non di molto, c'era solo El Mahboubi dall'altra parte.

IL GOL - Rimessa laterale per l'Inter nella propria metàcampo sulla destra. Dopo il lavoro spalle alla porta di Carrara, El Mahboubi ha spazio per correre palla al piede. Una volta sul fondo arriva il pallone a rimorchio ancora per Carrara, che controlla, prende la mira e insacca di destro. Subito in vantaggio l'Inter!

1' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLL DELL'INTER! Ventisei secondi! Tanto basta a Carrara, Inter avanti!

15.00 - Fischia Ilic: è iniziata Inter-Club Brugge!

14.54 - Squadre in campo dietro all'arbitro Ilic.

14.53 - Tutto pronto al Konami Centre. Inter che giocherà in nerazzurro, Club Brugge in divisa da trasferta bianca.

Grande pomeriggio europeo al Konami Centre per l'Inter di Emiliano Bigica, impegnata nel secondo turno della League Phase di Youth Leauge. Dall'altra parte arriva il Club Brugge, finalista della passata edizione e tra le favorite alla vittoria finale. I belgi dispongono infatti di un academy sempre molto prolifica nello sfornare talenti e questa squadra ne è ricca. Lo ha già dimostrato alla prima giornata, battendo 5-3 l'Aston Villa. Dal canto suo l'Inter ha perso a Madrid contro il Real, campione in carica. Non si tratta dunque di un avvio morbido per la Primavera nerazzurra. Ecco le scelte dei due allenatori per la partita in programma alle 15.