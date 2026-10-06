Francesco Pio Esposito continua a migliorare i suoi record di precocità con la Nazionale maggiore italiana. Grazie alla zampata con la quale ha regalato la certezza della vittoria alla squadra di Roberto Mancini contro la Turchia ieri sera, il centravanti dell'Inter è diventato solo il secondo giocatore nella storia azzurra a trovare la sua settima marcatura con al massimo 21 anni d'età, dopo Giuseppe Meazza (20 anni e 155 giorni il 25 gennaio 1931). Lo sottolinea Opta.

