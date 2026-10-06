Francesco Pio Esposito continua a migliorare i suoi record di precocità con la Nazionale maggiore italiana. Grazie alla zampata con la quale ha regalato la certezza della vittoria alla squadra di Roberto Mancini contro la Turchia ieri sera, il centravanti dell'Inter è diventato solo il secondo giocatore nella storia azzurra a trovare la sua settima marcatura con al massimo 21 anni d'età, dopo Giuseppe Meazza (20 anni e 155 giorni il 25 gennaio 1931). Lo sottolinea Opta
 

Sezione: Stats / Data: Mar 06 ottobre 2026 alle 04:30
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.