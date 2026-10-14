Il tour negli stadi di Champions League di Rafael Benitez prosegue stasera a Roma, dopo aver fatto tappa ieri a San Siro per Inter-Brugge: "Lavoro per la UEFA come analista, ma qualche squadra nel frattempo mi ha contattato - ha svelato l'ex tecnico del Liverpool a Sky Sport prima di Roma-Real -. Aspetto un progetto di un club che abbia pazienza, ma so che è difficile. Ieri ho fatto la partita dell'Inter e i tifosi mi dicevano 'ricordiamo le due finali col Milan', Una l'ho vinta e uno l'ho persa. Io sono a posto con me stesso in questo momento, ma nel frattempo analizzo queste partite"