Domani sera, a San Siro, l'Inter disputerà la 3200esima partita in Serie A sfidando il Parma per la sesta giornata del campionato 2026-27. Nella stessa occasione, Hakan Calhanoglu, in caso di impiego da parte di Cristian Chivu, toccherà quota 400 presenze nei top 5 campionati europei. Lo evidenzia Karma Sport. 

Sezione: Stats / Data: Ven 09 ottobre 2026 alle 13:34 / Fonte: karma sport, lega serie a
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.