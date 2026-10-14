Il più esperto degli arbitri italiani, Daniele Doveri, sarà in scena sabato al Dall'Ara per la sfida della settima giornata tra Bologna e Inter. Per l'arbitro nato a Volterra ma della sezione di Roma sarà il gettone coi nerazzurri numero 41: sedici vittorie, 13 pareggi e 11 sconfitte il bottino sin qui. L'ultima volta che Doveri ha diretto l'Inter è stata in occasione del derby perso l'otto marzo contro il Milan per 1-0, quando Pervis Estupinan gelò la squadra di Cristian Chivu.