Nel post-partita di Inter-Club Brugge 3-4, Cristian Chivu si è soffermato anche davanti ai microfoni di UEFA.com analizzando rapidamente il brutto stop della sua squadra, sconfitta per la seconda volta in due partite in questa edizione della Champions League: "Abbiamo subito il primo gol in contropiede, poi abbiamo pareggiato - il riassunto a grandi linee del primo tempo da parte del tecnico nerazzurro -. Dopo aver incassato la seconda rete, abbiamo concesso troppi spazi. Volevamo vincere e abbiamo lasciato troppo campo al Bruges. In Champions League non te lo puoi permettere. Siamo ambiziosi, mancano sei partite (alla fine della League Phase, ndr) e le sconfitte fanno male. Dobbiamo lavorare sodo e migliorare".