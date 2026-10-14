La sorprendente vittoria del Club Brugge a Milano è stata accolta con favore da tutti gli analisti belgi. Toby Alderweireld, ad esempio, è rimasto completamente affascinato da un giocatore in particolare. Nicolò Tresoldi è riuscito a conquistare del tutto l'ex giocatore del Manchester United, che lo ha elogiato durante il podcast 'HLN Voetbalpodcast': "Ciò che trovo fantastico di lui è la sua completezza. In area di rigore è bravo nei suoi inserimenti, sta migliorando nel pressing ed è piuttosto forte nel tenere palla", ha affermato il giocatore con 127 presenze nei Red Devils.
L'elogio a Tresoldi
E Tresoldi sa come conquistare il pubblico non solo in campo. Il nazionale tedesco Under 21, che può ancora scegliere di giocare anche per la Nazionale italiana, si dimostra particolarmente simpatico. Inoltre, si rivela un ottimo compagno di squadra. "Ha segnato tre gol, eppure continua a nominare Vermant, che dopotutto è un suo concorrente. Questo la dice lunga". Per Alderweireld, quindi, non ci sono dubbi: Tresoldi sarà un acquisto assolutamente top per un club che vorrà fare un investimento su di lui. "Quel ragazzo ha un potenziale enorme, non è ancora finita. Migliorerà ulteriormente", conclude l'ex calciatore della Nazionale belga
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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