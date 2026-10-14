Si è svolta questa mattina, presso la cornice dell’iliad International Broadcast Centre di Lega Calcio Serie A, la conferenza stampa di presentazione della nuova collezione “Calciatori 2026-2027”. Alla presenza dei vertici della Lega, dell’Amministratore Delegato Panini Ivam Faria e della Direttrice Mercato Italia Collezionabili Panini Martina Limoni, l'evento è stato preceduto dall'annuncio del rinnovo pluriennale della partnership tra Lega Calcio Serie A e Panini, a testimoniare una stima e reciproca fiducia che affonda le radici in decenni di successi condivisi insieme. "Siamo estremamente soddisfatti di poter rinnovare la storica collaborazione con Panini, il partner più longevo della Serie A, che ha avuto e continua ad avere il grande merito di unire generazioni diverse nella passione per il nostro calcio. Panini è uno dei ‘love brand’ italiani più conosciuti e amati anche all'estero - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. In questi anni siamo partiti da un accordo storico e abbiamo lavorato insieme per proiettarlo sempre più verso il futuro e la crescita, con attività sul campo come il ‘Panini Player Of The Match’ che in ogni partita premia - grazie alle statistiche ufficiali della Serie A - il miglior calciatore della gara e con iniziative in collaborazione con altri partner di Lega. Quella che abbiamo prolungato oggi è una collaborazione che parte dalla tradizione e si innova anno dopo anno, sviluppando idee che sappiamo incontrare i gusti delle nuove generazioni”.

"La presentazione della nuova Collezione Calciatori è uno degli appuntamenti più attesi e significativi dell’inizio della stagione, perché l’album di figurine rappresenta da decenni una parte integrante della nostra cultura calcistica - ha dichiarato il Presidente di Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli -. Anche quest’anno l’album si arricchisce di importanti novità, come la sezione sui grandi protagonisti che hanno scritto pagine memorabili in Serie A, un modo per custodire la nostra storia e farla scoprire alle nuove generazioni. Panini sa trasformare le figurine in una tradizione senza tempo, un patrimonio di emozioni, ricordi e passioni che si tramanda di genitore in figlio e che continua a unire generazioni diverse nel segno del calcio".