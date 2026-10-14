Dopo la vittoria del Club Brugge al Meazza contro l'Inter, Yann Sommer si è presentato ai microfoni di Sky Sport per un rapido commento e ha avuto solo parole dolci per tutti: "Abbiamo fatto una bella partita, sono contento per questa vittoria e per come abbiamo giocato qui. A San Siro non è facile, abbiamo fatto bene. Per me ci sono state tante emozioni, è stato bello tornare qui, tornare ancora in questo stadio davanti a questi splendidi tifosi. Li ringrazio. Conosco benissimo questa squadra, ha tantissima qualità ed esperienza. Ora il momento è un po' difficile, ma l'Inter nelle prossime partite penso che farà tanti punti".
Sezione: News / Data: Mer 14 ottobre 2026 alle 13:37
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.
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