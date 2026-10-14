Archiviata anche se non ancora del tutto la sconfitta in Champions League contro il Club Brugge, sabato per l'Inter sarà ancora campionato al Dall'Ara di Bologna. Nel match successivo di Serie A, il 25 ottobre, i nerazzurri affronteranno la Fiorentina all'ora di pranzo tra le mura amiche e nella squadra viola potrebbe esserci un importante rientro.

Obiettivo Inter

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Paolo Vanoli spera di recuperare Arthur Atta, che in questo periodo sta svolgendo soprattutto terapie per recuperare dal sovraccarico addominale accusato prima della sosta per le Nazionali. Sicuramente il centrocampista sarà assente contro il Como, ma l'obiettivo è averlo a disposizione contro i nerazzurri.

Sezione: News / Data: Mer 14 ottobre 2026 alle 11:14
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.