Commentando la sconfitta dell'Inter dagli studi di Sky, Fabio Capello ha sottolineato l'evidenza di un problema di condizione fisica della squadra nerazzurra: "Sommer aveva detto che l'Inter avrebbe dovuto fare attenzione a sottovalutare il Brugge, che ha giocato molto bene, con velocità e tempismo. Ha concesso occasioni ai nerazzurri. Ma ogni volta che partiva in contropiede si trovava nella possibilità di segnare. Martinez ha commesso un errore, ma poi ha compiuto tre parate difficili. Ho visto una squadra senza ritmo. Il Brugge ha giocato certamente una grande partita ma l'Inter mi è sembrata in difficoltà dal punto di vista fisico. Non ha mai pressato, non c'era con la testa, è stata passiva in molte circostanze come quella del quarto gol. Una situazione fisica preoccupante".