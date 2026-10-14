Commentando la sconfitta dell'Inter dagli studi di Sky, Fabio Capello ha sottolineato l'evidenza di un problema di condizione fisica della squadra nerazzurra: "Sommer aveva detto che l'Inter avrebbe dovuto fare attenzione a sottovalutare il Brugge, che ha giocato molto bene, con velocità e tempismo. Ha concesso occasioni ai nerazzurri. Ma ogni volta che partiva in contropiede si trovava nella possibilità di segnare. Martinez ha commesso un errore, ma poi ha compiuto tre parate difficili. Ho visto una squadra senza ritmo. Il Brugge ha giocato certamente una grande partita ma l'Inter mi è sembrata in difficoltà dal punto di vista fisico. Non ha mai pressato, non c'era con la testa, è stata passiva in molte circostanze come quella del quarto gol. Una situazione fisica preoccupante".

Sezione: News / Data: Mer 14 ottobre 2026 alle 11:01
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.