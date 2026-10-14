Serata inspiegabile, Inter inspiegabile. Il Club Brugge, coraggioso e senza nulla da perdere, i nerazzurri crollano malamente nella ripresa e il 3-4 finale non dà sufficiente merito agli ospiti, che ai punti hanno vinto più del singolo gol di scarto espresso dal tabellone del Meazza. Archiviare prima possibile, perché sabato si va a Bologna e poi sarà ancora Champions League tra le mura amiche. La sensazione è che già oggi Cristian Chivu dovrà rivestire i panni dello psicologo dopo questa sberla in pieno viso.
Grazie BVB
L'Inter sarà anche la migliore squadra italiana in Europa, per ranking e risultati negli ultimi anni, o quanto meno per valore di rosa. Ma i numeri parlano chiaro: quella di ieri, in casa contro il Club Brugge, è la settima sconfitta nelle ultime otto partite nella massima competizione europea per club. Bilancio da cenerentola, non certo da squadra ambiziosa che mira a infastidire le big continentali. Se la sconfitta di Madrid contro il Real era stata comunque accolta in modo positivo, per la prestazione sciorinata al Bernabeu. lo stesso non si può dire del 3-4 di ieri sera al Meazza contro una buona squadra, nulla più. E inevitabilmente il giorno dopo, quello delle riflessioni, è perfetto per porsi domande. La strada è sempre quella giusta? Intanto, si benedica sempre la vittoria di Dortmund, all'epoca inutile per la top 8 ma oggi salvifica per interrompere la striscia drammatica di sconfitte...
Come Orwell
A domanda diretta, Chivu durante la conferenza stampa del giorno prima di Inter-Club Brugge aveva sottolineato come per lui non esistano titolari o riserve: "Non mi piace parlare di prime o seconde linee, ma di un gruppo che si sceglie in base all'energia, al lavoro, all'avversario, al fatto che si gioca ogni tre giorni, all'aspetto mentale di tanti ragazzi rimasti lontani tre settimane per gli impegni delle Nazionali con le pressioni di un Paese intero per i risultati". Pensiero stupendamente democratico, anche se poi l'undici proposto contro i belgi, a conferma dell'importanza della partita e soprattutto della competizione in casa Inter, è esattamente quello che molti tifosi, al buio, indicherebbero come titolare se domani si giocasse una finale. E qui prende piede un ragionamento molto orwelliano, stile 'Animal Farm': tutti i giocatori sono uguali, ma ce ne sono alcuni più uguali degli altri. Con il senno di poi, lettura da evitare assolutamente.
Turista per caso
"Non torno a Milano indossando l’abito del turista". Uomo di parola, Yann Sommer, che è esperto in materia visto che è brand ambassador di Turismo Svizzera assieme a Michelle Hunziker. L'estremo difensore, in una serata emotivamente impegnativa perché rievocatrice di tanti ricordi, in una delle centinaia di interviste rilasciate nei giorni scorsi era stato chiaro: al Meazza per fare bene. E bene hanno fatto lui e i suoi compagni, sicuramente oltre le più rosee aspettative. L'ex di turno tra l'altro, pur incassando tre reti, ne ha evitate molte di più. Merito suo ma anche enorme colpa dei vecchi amici, che per onorarlo evidentemente hanno evitato di angolare troppo le conclusioni, agevolandone gli interventi. Scelta encomiabile se fosse stata la sua gara d'addio, meno in una partita di Champions da 3 punti.
La nuova patch
Chissà se Roberto Mancini, al fischio finale di ieri sera, avrà telefonato a Nicolò Tresoldi per offrirgli la maglia della nazionale, aggiungendo due biglietti per Gardaland, uno chalet sulle Dolomiti e un weekend spesato alle Terme di Bormio per lui e tutta la sua famiglia. Perché per questo ragazzo di 21 anni uscire dalla sua prima al Meazza con una tripletta (e una traversa) è qualcosa di inimmaginabile. Talento da vendere, personalità a palate, andrebbe davvero pressato ai limiti dello stalking perché sposi la causa italiana invece che quella tedesca. Peccato che a fare le spese di questa sua rivelazione sia stata l'Inter, che proprio non ha trovato alcuna soluzione per arginarlo. E se si pensa al fatto che sia dichiaratamente milanista, al danno si aggiunge la beffa. Di certo, la sua tripletta all'Inter sarà l'ennesima patch che si autoattribuiranno molti suoi colleghi di tifo, ancora lontani da serate di Champions ma senza dubbio ben rappresentati.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 12:32 Club Brugge, Vanaken: "La parata di Sommer su Lautaro è il punto di svolta"
- 12:22 Serie A, arbitri 7a giornata: per Bologna-Inter c'è Doveri, Gariglio al VAR
- 12:15 Sommer e la parata su Lautaro: "Lo conosco e lui conosce me"
- 12:00 videoL'INTER crolla dopo un'ORA con il CLUB BRUGGE: a CHIVU il compito di RADDRIZZARE la ROTTA
- 11:54 SI - Matias Mancuso vicino al rinnovo con l'Inter
- 11:40 Qui Bologna - Palladino recupera Odgaard, Theate verso il rientro
- 11:27 Zenga: "Non si può subire un gol come quello del 4-2"
- 11:14 GdS - Atta salta il Como. Vanoli spera di riaverlo contro l'Inter
- 11:01 Capello: "Inter, condizione fisica preoccupante. Il quarto gol..."
- 10:47 Di Canio: "Nell'Inter non ci sono fenomeni, ma solo giocatori molto forti"
- 10:34 Minuto 56, turning point di Inter-Brugge. Thuram e Dimarco già festeggiavano
- 10:20 CdS - Che Massolin contro la Juventus: la mossa a sorpresa funziona. E ora...
- 10:06 CdS - Beltran, si fa avanti la Fiorentina: primi contatti per il portiere del River
- 09:52 Qui Bologna - Niente Orsolini con l'Inter, ma Palladino potrebbe recuperare un altro esterno
- 09:38 GdS - Inter-Club Brugge sul podio dei peggiori ko europei. Ed è la prima volta che...
- 09:24 CdS - Lautaro, serata in chiaroscuro: doppietta ma anche un brutto errore
- 09:10 GdS - Dominante in Italia, disastrosa in Europa: che differenza con l'Inter di Inzaghi
- 08:56 Pagelle TS - Zielinski, un minuto da horror. Male anche Spence da subentrato
- 08:42 GdS - Pepo Martinez solleva domande: è davvero il momento di Provedel?
- 08:28 Pagelle CdS - Per Lautaro soltanto un 6. Si salva anche Diouf
- 08:14 Pagelle GdS - Akanji arranca svuotato. Bonny reclama spazio
- 08:00 Sommer, altro che turista. Tresoldi è la nuova patch milanista
- 00:05 Brugge, Leko in conferenza: "Vorrei altri Sommer. Vincere a San Siro il momento più bello in carriera"
- 00:00 I numeri restano lì. Bisogna capire il proprio status
- 23:58 Bisseck a ITV: "Non si possono prendere quattro gol in Champions, ti ammazza"
- 23:55 Chivu in conferenza: "Sindrome Champions? Non c'è una spiegazione, ma non significa che siamo più scarsi"
- 23:55 videoInter-Club Brugge 3-4, Tramontana: "Inter da oratorio! Un disastro, non si può perdere la testa così"
- 23:54 Chivu a Sky: "Dobbiamo imparare a capire i momenti della partita. Dopo l'1-2 siamo andati fuori giri"
- 23:50 Inter-Club Brugge, la moviola - Tanti gol e pochi episodi dubbi a San Siro
- 23:45 Diouf a ITV: "Ci è mancato equilibrio nelle due fasi, dobbiamo fare meglio"
- 23:40 Chivu a ITV: "Non è una gara da squadra ambiziosa, dobbiamo fare meglio"
- 23:36 Tresoldi a Sky: "Sapevamo di poter sfruttare gli errori dell'Inter, forse stavamo meglio. La Nazionale..."
- 23:33 Bonny a ITV: "Brutta sconfitta, dobbiamo analizzare e reagire subito"
- 23:18 videoBonny in mixed: "Qualificazione? Possiamo vincere contro tutti. Nel calcio vince chi fa un gol in più"
- 23:08 Champions League, i risultati della seconda giornata
- 23:02 Inter-Club Brugge, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:02 Champions? Opera da... Tresoldi: folle 4-3, il Club Brugge affonda l'Inter
- 22:57 Inter-Club Brugge, Fischio Finale - Champions, il sogno è di Tresoldi. Zero punti in tasca per Chivu
- 22:57 Inter-Club Brugge, le pagelle - Akanji replica il Bodo, Diouf si prende responsabilità
- 22:55 In DIRETTA con il POST PARTITA di INTER-CLUB BRUGGE. COLLEGAMENTO LIVE da SAN SIRO
- 22:00 Inter-Club Brugge, che colpo d'occhio! presenti circa 74 mila spettatori
- 20:30 Chivu a Sky: "I ragazzi devono divertirsi. Questo trofeo non dà garanzie"
- 20:25 Marotta a Sky: "Sarà importante approfittare delle gare casalinghe. Sul sogno Champions..."
- 19:52 Martinez a ITV: "Dobbiamo partire subito forte, abbiamo buone possibilità"
- 19:37 Mourinho in conferenza: "Roma e Inter le più forti, non devo dirlo io"
- 19:14 Mourinho sfida la Roma: "Avversari, ma non saremo mai nemici"
- 18:59 Alessio: "La rosa migliore ce l'ha l'Inter, ma vincere non è mai facile"
- 18:44 Colpaccio di Netflix: si aggiudica i diritti per i Mondiali 2030 in Spagna
- 18:29 Boniek: "Inter forte e completa, ma la Roma deve farsi trovare pronta"
- 18:15 Polli: "Il gol in azzurro lo dedico a me. Infortuni? Grazie all'Inter..."
- 18:02 Galli: "Darmian, professionalità ed esperienza: sarà un punto di riferimento per il Bologna"
- 17:48 Trevisani: "L'Inter se vuole fa 100 punti. Nessun'altra ci riuscirebbe"
- 17:40 Youth League - Inter-Club Brugge, gli Up&Down: La Torre dà ordine, Mackiewicz e Breda solidità
- 17:34 Giugliano-Inter U23, le pagelle: Zuberek game changer, Kaczmarski si rimbocca le maniche
- 17:24 videoInter-Club Brugge 1-1, Bigica: "C'è rammarico, ma passi in avanti dopo il Como"
- 17:20 Mauro: "L'Inter in A può avere solo un problema. La Lazio non è una rivale"
- 17:06 Ganz: "Per lo Scudetto in questo momento c'è anche la Lazio"
- 16:56 Youth League - L'Inter la sblocca dopo pochi secondi, il Brugge pareggia nel finale: è 1-1
- 16:51 Emanuele Filiberto: "Savoia, la vittoria sull'Inter U23 una gioia immensa"
- 16:44 L'Inter cala il poker a Giugliano: Mosconi e Zuberek le mosse decisive
- 16:37 Bonolis: "Inter da Triplete? La rosa c'è, ma è un terno al lotto. Vedremo"
- 16:23 Gasperini: "Cosa invidio a Mourinho? E' bravissimo a farsi comprare i giocatori"
- 16:08 Inter-Club Brugge, servizio extra di ATM: M1 e M5 chiudono più tardi
- 15:53 A Marotta il 'Premio Volti della Metropoli': "La passione mi ha portato a vincere e a crescere come uomo"
- 15:38 Giudice sportivo: un turno di squalifica a Malen. Stessa sanzione per Spalletti e Pisacane
- 15:24 Bologna-Inter, tutto esaurito già scritto: restano in vendita pochi biglietti
- 15:10 Qui Bologna - Orsolini, gli esami confermano: out 3 settimane. Odgaard in gruppo
- 15:00 Gabbia, infortunio serio: il difensore tornerà solo nel 2027
- 14:50 Il Secondo Anello Verde Milano non arretra: "Giù le mani da San Siro"
- 14:42 Bonazzoli: "Mi sono sempre preso le mie responsabilità, ho fatto il mio dovere"