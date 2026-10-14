All'indomani del brutto stop con il Club Brugge, che ha lasciato l'Inter a quota zero punti in classifica dopo due giornate della League Phase di Champions, Lautaro Martinez ha deciso di prendere la parola affidando i suoi pensieri a Instagram. Un messaggio conciso ma denso di significato, quello del capitano nerazzurro, che fa eco alle dichiarazioni rilasciate ieri dal tecnico Cristian Chivu: "Testa bassa e lavorare l’unico modo di migliorare", ha scritto il Toro. Ieri autore di due gol che si sono rivelati inutili ai fini del risultato, condizionato anche da un suo errore clamoroso sotto porta quando il punteggio era fermo sull'1-1.
Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 14 ottobre 2026 alle 20:30
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
autore
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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