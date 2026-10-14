Matias Mancuso e l'Inter, un matrimonio che è destinato a dirare ancora per qualche anno almeno. Il centrocampista classe 2007, seguito dalla GR Sports, è infatti vicino al rinnovo del contratto con i nerazzurri fino al 2031, come sottolinea Sportitalia. Attualmente il calciatore, che ha anche passaporto uruguayano, è parte della rosa dell'Under 23 guidata da Stefano Vecchi e ieri a Giugliano ha giocato dal primo minuto nella rotonda vittoria per 4-0 dei giovani nerazzurri.

Sezione: News / Data: Mer 14 ottobre 2026 alle 11:54
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.