Matias Mancuso e l'Inter, un matrimonio che è destinato a dirare ancora per qualche anno almeno. Il centrocampista classe 2007, seguito dalla GR Sports, è infatti vicino al rinnovo del contratto con i nerazzurri fino al 2031, come sottolinea Sportitalia. Attualmente il calciatore, che ha anche passaporto uruguayano, è parte della rosa dell'Under 23 guidata da Stefano Vecchi e ieri a Giugliano ha giocato dal primo minuto nella rotonda vittoria per 4-0 dei giovani nerazzurri.

🚨 Inter, vicino il rinnovo del classe 2007 Matias Mancuso fino al 2031. Il centrocampista é uno dei protagonisti dell’avvio di stagione dell’Under 23 agli ordini di mister Stefano Vecchi. — Gianluigi Longari (@Glongari) October 14, 2026