Al 51' minuto di Inter-Club Brugge, con il punteggio momentaneamente fermo sull'1-1, Brandon Mechele ha ricevuto una gomitata forte e involontaria al volto. Il difensore è rimasto a lungo a terra coprendosi il volto, stordito, e ha avuto un'emorragia nasale. Ciononostante, si è rialzato subito e ha continuato la partita. Le immagini mostrano il naso di Mechele leggermente storto dopo lo scontro, sebbene non sia stata ancora confermata ufficialmente una frattura. Mechele, che suo malgrado si è preso anche dei fischi dal pubblico di casa che gli attribuiva una perdita di tempo, ha comunque terminato la partita come di consueto. Anche il Club Brugge ha commentato l'accaduto sui social media: "Dà sempre tutto, che guerriero!", ha scritto il club.

Non è la prima volta che Mechele si trova a dover fare i conti con una frattura al naso. In passato, ha giocato per un periodo indossando una maschera protettiva. Presumibilmente, sarà così anche nelle prossime settimane. Anche perché lasciarlo fuori dal campo non sarebbe facile...