La rubrica settimanale dedicata all'Inter U23 e all'Inter Primavera. Il focus sui risultati delle ultime due partite dopo lo stop di tre settimane a causa della sosta nazionali. Come sono andate le due squadre e gli spunti più interessanti.

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Sezione: Copertina / Data: Mer 14 ottobre 2026 alle 13:51
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.