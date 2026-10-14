Intervenuto nel corso del format di Cronache di Spogliatoio 'Elastici', Emiliano Viviano dice la sua sul potenziale intento di Cristian Chivu di creare un'Inter ancora più offensiva: "Io credo che Chivu voglia diventare come il Liverpool di Jurgen Klopp o il Barcellona di Hansi Flick, voglia provare a essere quella roba lì. Quella roba lì passa attraverso anche delle imbarcate, perché si sa. Ripetevamo prima, in privato, che in campionato te lo puoi permettere, perché prendi gol dall’Udinese e ne fai cinque, quanti me ne ricordo, quanti ne hanno fatti. Col Brugge avanti e indietro, avanti e indietro: crei più del Brugge, però il Brugge segna e tu no. Capisco dove vuole arrivare, ma non capisco come lo vuole fare, perché dopo un tot di partite in cui questi limiti rimangono, dovresti riuscire a sopperirli".

Il giudizio di Viviano prosegue con un'altra nota critica: "Si vuole imitare il gioco del Barcellona, ma se devi fare transizione allora falla come loro, falla bene. Se vuoi prenderti quel rischio non puoi restare una via di mezzo. Contro il Brugge in alcuni momenti tra difesa e centrocampo c'erano 30 metri di vuoto. Così non vai da nessuna parte. Per me cambierà qualcosa nella fase di non possesso, non può ripresentarsi così dopo questa debacle".