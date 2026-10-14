Hans Vanaken ha già vissuto molte grandi serate europee con il Club Brugge. Eppure, la vittoria sul campo dell'Inter sembra avere un posto speciale nel cuore del capitano. Secondo lui, nemmeno le partite contro Barcellona e Real Madrid possono essere paragonate alla clamorosa vittoria di Milano: "Se penso velocemente, questa è la più grande sorpresa della mia carriera. Anche quelle contro il Barça e il Real erano grandi partite, ma questa forse spicca perché abbiamo portato a casa i tre punti", ha dichiarato al termine dell'incontro .

Per il centrocampista non conta solo il risultato, ma anche il modo in cui il Club Brugge ha contrastato la capolista di Serie A. In particolare, Vanaken ha sottolineato l'alto pressing esercitato dal Brugge. "Il modo in cui lo abbiamo attuato è stato particolarmente efficace, perché abbiamo pressato molto in avanti", spiega il capitano. Tuttavia, Vanaken si rende conto che le cose avrebbero potuto andare diversamente. L'Inter ha avuto occasioni per prendere il controllo della partita, e l'occasione mancata da Lautaro Martinez è stata un momento chiave. "Credo che il punto di svolta sia stata quell'occasione mancata da Martínez. Yann (Sommer, ndr) ha continuato a crederci e ha allungato la gamba al momento giusto. Ce la siamo cavata", ammette. Alla fine, il Club Brugge ha colpito nel momento decisivo. "Abbiamo poi chiuso la partita sfruttando le occasioni che abbiamo avuto. Abbiamo scelto bene i momenti", ha dichiarato Vanaken, che ha anche elogiato Carlos Forbs. "Forbs è stato davvero eccellente con la sua velocità".