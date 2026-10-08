Diamo uno sguardo a un dato interessante che riguarda il reparto statistiche della sfida tra Inter e Parma in programma sabato alle 18 a San Siro. Come evidenzia Opta, l’Inter ha mantenuto la porta inviolata in entrambe le ultime due sfide contro il Parma in campionato: i nerazzurri potrebbero registrare tre clean sheets di fila contro i ducali per la prima volta in Serie A.
Sezione: Stats / Data: Gio 08 ottobre 2026 alle 20:47 / Fonte: Opta
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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