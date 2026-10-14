Il nome di Santiago Beltran, portiere del River Plate, è stato accostato a diverse squadre, tra cui l'Inter. Oggi però il Corriere dello Sport lo "avvicina" alla Fiorentina. "Avviati i primi contatti col ventiduenne in scadenza di contratto nel 2027. L’idea è di investire su un ragazzo di talento come lui per sistemare, alla lunga, il ruolo dell’estremo difensore - si legge - Per adesso si tratta di semplici sondaggi, ma chissà che nelle prossime settimane non decolli l’operazione coi Millonarios. I quali, consci della volontà del giocatore di non rinnovare il proprio accordo, lavoreranno per trovargli una sistemazione prima del mercato invernale e cioè dello svincolo".

"Per il cartellino di Santiago Beltran, il River Plate chiede una cifra vicina ai 20 milioni di euro - prosegue l'articolo -. Questo perché, nonostante il contratto in scadenza tra pochi mesi, la concorrenza è folta. Le richieste arrivano soprattutto da Bundesliga e Premier League. In estate si erano interessate anche Inter e Juventus. Le referenze sul portiere classe 2004 sono ottime, c’è chi lo definisce il nuovo Dibu Martinez".