Nuovo fronte di scontro politico a Milano sul progetto per il nuovo stadio di Inter e Milan. Al centro della polemica, questa volta, ci sono 40 milioni di euro che avrebbero dovuto essere destinati alla riqualificazione del quartiere di San Siro, ma che secondo alcuni esponenti dell’opposizione sarebbero stati assorbiti dai maggiori costi delle opere infrastrutturali legate al nuovo impianto. A rivelarlo è il quotidiano Libero, che aggiunge come questo dato emerga dall'analisi Rapporto ambientale depositato nell’ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica.

A respingere questa interpretazione è stata la vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo: "Non soltanto ci sono i 40 milioni messi a disposizione del Consiglio comunale, ma anzi saranno oltre 70", ha spiegato Scavuzzo, per la quale gli interventi per San Siro e i quartieri limitrofi saranno finanziati attraverso i 73 milioni di euro già incassati dal Comune come prima tranche della vendita del Meazza e delle aree circostanti a Inter e Milan. Secondo la vicesindaca, la delibera di vendita approvata nel settembre 2025 non conterrebbe più un riferimento specifico ai 40 milioni, rinviando a un successivo provvedimento la destinazione delle risorse ricavate dall’operazione. Il consigliere della Lega Nord Alessandro Verri ha comunque presentato un’interrogazione al Comune chiedendo se i 40 milioni originariamente promessi per il quartiere San Siro-Selinunte siano stati integralmente assorbiti dai maggiori costi delle infrastrutture a servizio dello stadio.