Dopo la pesante sconfitta di ieri contro il Club Brugge, l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu ha espresso il suo commento sul match anche ai microfoni dell'emittente kazaka QSport: "Per me è stato un buon primo tempo da parte nostra, per l'intensità e per quello che abbiamo creato. Poi siamo stati sorpresi dalla ripartenza del rigore però siamo rientrati in partita el'abbiamo pareggiata prima dell'intervallo. Nella ripresa siamo entrati con la mentalità giusta e abbiamo creato occasioni, poi con la rete del 2-1 è saltato tutto, per il modo e per le distanze; presi dalla frenesia e dalla voglia di vincere, se non hai le distanze e le letture giuste, per l'intensità e la qualità dell'avversario in Champions League la paghi".

Cosa è successo alla squadra? Sembra che in Serie A giochi meglio.

"In Champions dobbiamo migliorare, la squadra ha un'ambizione importante per questa competizione. Mancano sei partite, queste due sconfitte fanno male perché le aspettative erano alte per come è costruita questa squadra. Ora lavoreremo per migliorare anche in Europa".