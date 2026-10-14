Nonostante la doppietta siglata ieri in Inter-Club Brugge, su due quotidiani sportivi su tre il voto di Lautaro Martinez non è andato oltre il 6. La spiegazione possibile arriva dal Corriere dello Sport. "L’attaccante argentino ha aggiunto alle sue vittime i belgi del Bruges, ha trovato la terza doppietta di questa stagione (dopo Napoli e Roma), ma il sapore è quello amaro della sconfitta. Soprattutto perché ripensando agli episodi c’è quel raddoppio mancato all’inizio della ripresa, quando il solito Sommer gli ha detto di no da posizione ravvicinata senza abboccare alla finta dell’attaccante interista. Un episodio simile a quello avvenuto sul 2-3 nel finale, con l’estremo difensore elvetico pronto e reattivo nello sgretolare i sogni di una possibile rimonta".

In compenso, "con la doppietta di ieri il conteggio dei gol in maglia Inter sale a 181 in carriera, con tanto di terzo posto tra i marcatori all-time alle spalle di Altobelli (a 209)".