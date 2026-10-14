Durante il dibattito post-partita di ieri sera negli studi di Sky, Paolo Di Canio ha così commentato la prestazione dell'Inter contro il Club Brugge: "Individualmente bisogna registrare delle cose, altrimenti non subiresti tanti gol. In campionato si può permettere di partire 0-2, poi vince e stravince. Ma è un'altra dimensione. Non ne usciamo se pensiamo che l'Inter possa fare in Europa quello che fa in Italia, soprattutto dopo i numeri e le sconfitte consecutive che proseguono nel modo peggiore. Non c'è una partita in cui puoi definirti sfortunato, in cui meritavi di vincere. Forse qualche episodio ma nulla più. Sono state sconfitte giuste. Il trend è cambiato. L'Inter ha meritato di andare in finale due volte, ci sono giocatori che erano nel pieno e hanno dato tutto. In questa squadra non ci sono fenomeni, solo giocatori molto forti che hanno fatto cose fantastiche in passato. In questi ultimi due anni,sono arrivati calciatori di esperienza ma non colonne portanti delle precedenti squadre, vedi Akanji. E all'Inter sono colonne portanti in zone delicate del campo".