Archiviata la sosta pr le Nazionali, che ha influito anche sul calendario dei campionati giovanili, nel weekend sono tornate in campo le rappresentative nerazzurre maschili e femminili. Di seguito, come pubblicato sul sito dell'Inter, tutti i risultati.

UNDER 20 Campionato, 6ª giornata: Inter-Como 2-2 Reti: 4' e 56' Vukaj

UNDER 18 Campionato, 6ª giornata: Genoa-Inter 5-1 Reti: 42' Nese

UNDER 17 Campionato, 4ª giornata: Atalanta-Inter 2-1 Reti: 74' Poltronieri

UNDER 17 FEMMINILE Amichevole, Inter-Uesse Sarnico 12-2 Reti: 2’, 45' e 56' Franceschi, 6’ Rizzotto, 10’ e 53' Arfani, 20’ Manca 29’ Loda 40’ Giuffre 45’ Franceschi, 74’, 78' e 89' Della Morte

UNDER 16 Campionato, 5ª giornata: Inter-Cagliari 6-2 Reti: 10', 61' e 66' Pititto, 17' e 47' Giovannoni, 85' Sare

UNDER 15 Campionato, 5ª giornata: Inter-Cagliari 1-4 Reti: 56' Navarra

UNDER 15 FEMMINILE Amichevole, Uesse Sarnico (maschile)-Inter 8-3 Reti: 14' 1t e 16' 4t Sasselli, 6' 4t Tavola