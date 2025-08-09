In 25 minuti in campo al Louis II di Montecarlo, Pio Esposito ha ricordato a tutti perché l'Inter ha deciso di tenerlo, con il benestare di Cristian Chivu.

L'attaccante di 20 anni è entrato con la cattiveria giusta, combattendo su ogni pallone e vincendo tutti i duelli che lo hanno visto protagonista: tre pallone a terra e due aerei. Nessun giocatore nerazzurro è riuscito a fare altrettanto contro il Monaco.