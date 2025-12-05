Lautaro Martinez va a caccia della 150esima partecipazione attiva in Serie A: il Toro già messo insieme 121 gol e 28 assist. Il Como è una delle rarissime squadre affrontate senza aver ancora trovato la via del gol: domenica potrebbe diventare la sua 30ª vittima diversa nel massimo campionato, un traguardo che nessun giocatore ha mai raggiunto con la maglia nerazzurra.