Il Como è diventata la 30esima squadra diversa contro cui Lautaro ha trovato il gol in Serie A, ma non solo. Il gol contro la squadra di Fabregas segna anche la sua 150esima partecipazione attiva in Serie A, tra reti e assist (122 gol e 28 passaggi vincenti).

Curiosità. La partita si è aperta immediatamente nel segno del Toro con una grande occasione da gol: il suo tentativo dopo appena 21 secondi è il tiro più rapido effettuato dall’Inter in questa Serie A. Per trovare un avvio più veloce bisogna tornare al 26 dicembre 2018, quando Mauro Icardi calciò dopo un solo secondo contro il Napoli, sempre a San Siro.