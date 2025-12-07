Il Liverpool ha vinto quattro delle sei partite giocate nella propria storia contro l'Inter, che ha invece vinto le altre due. L'ultimo precedente risale alla stagione 2021-2022, quando le due squadre si incrociarono negli ottavi di finale: gli inglesi si imposero per 2-0 a San Siro poi persero per 1-0 ad Anfield grazie al gol di Lautaro Martinez. L'Inter ha vinto le ultime quattro partite casalinghe della fase a gironi/campionato contro squadre inglesi, la più recente delle quali è stata la vittoria per 1-0 contro l'Arsenal alla quarta giornata della scorsa stagione.

Il Liverpool ha vinto le ultime tre partite contro squadre italiane, battendo il Bologna per 2-0 ad Anfield nella seconda giornata della scorsa stagione, e delle ultime sei ne ha vinte cinque. In trasferta nella penisola, i Reds hanno perso solo una volta negli ultimi sei precedenti.