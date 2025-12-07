L'Inter ha conquistato ieri pomeriggio a San Siro la sua decima vittoria consecutiva contro il Como in Serie A, con un punteggio complessivo di 24-2. Mai nella propria storia i nerazzurri avevano centrato 10 successi di fila contro una singola avversaria in massima serie, un dato che racconta una supremazia lunga nel tempo.

Data: Dom 07 dicembre 2025
Autore: Raffaele Caruso
