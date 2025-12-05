Da neopromossa a squadra che gravita in zona Europa. Questa la metamorfosi del Como dal primo anno di Serie A a questa stagione dopo il mercato più dispendioso di tutto il calcio italiano. La squadra di Cesc Fabregas è una delle due che ha migliorato di più il proprio rendimento rispetto alla 13esima giornata dello scorso campionato: 14 i punti, per un totale di 24 prima della trasferta di San Siro contro l'Inter di domani. Quando Nico Paz e compagni arriveranno forti di una serie di dodici risultati utili consecutivi: sei vittorie e altrettanti pareggi, tra campionato e Coppa Italia, dopo la sconfitta col Bologna del 30 agosto scorso.