La crescita esponenziale del Como a cavallo delle ultime due stagioni, già visibile a occhio nudo guardando il gioco offerto da Nico Paz e compagni, è certificata anche dai numeri: nelle ultime 24 partite ufficiali disputate, la squadra di Cesc Fabregas ha perso solo due volte (0-2 contro l'Inter al Sinigaglia il 23 maggio scorso e a Bologna per 1-0 lo scorso 30 agosto). Nelle restanti 22 partite, il Como ha raccolto quattordici vittorie e otto pareggi, sommando 50 punti, con una media di 2,08 per match.