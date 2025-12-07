Hakan Calhanoglu contro il Como ha trovato un altro gol magnifico dalla distanza, il quarto in questa Serie A. Nessuno nei maggiori dieci campionati europei ha fatto meglio: con lui a pari merito ci sono Kylian Mbappé e Joey Veerman.

Il turco è a 6 gol in 12 presenze, già uno in più dell’intero scorso campionato, concluso con 5 reti in 29 partite. Una produzione offensiva crescente, che si affianca alla consueta qualità nel dettare tempi e ritmo della manovra nerazzurra.