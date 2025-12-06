Il Como è diventata la 30esima vittima di Lautaro Martínez in Serie A, in virtù del gol segnato stasera a San Siro dal capitano che ha dato il la alla vittoria rotonda dell'Inter. Dalla sua prima stagione con la maglia nerazzurra, nel 2018-19, nessun giocatore ha raggiunto questo traguardo in un singolo campionato tra i top 5 d'Europa. Lo sottolinea Opta

Sezione: Stats / Data: Sab 06 dicembre 2025 alle 22:33
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
