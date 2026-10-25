Marcus Thuram continua a lasciare il segno con la maglia dell’Inter. L’attaccante francese ha raggiunto un traguardo statistico significativo, diventando il terzo giocatore nerazzurro, nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A, ad andare a segno in almeno sette partite casalinghe consecutive in campionato.

Prima di lui ci erano riusciti Romelu Lukaku nel 2021 e Christian Vieri nel 2003, autore di una striscia arrivata addirittura a undici gare consecutive.

Un dato che conferma la continuità realizzativa di Thuram e il suo peso nell’attacco nerazzurro. La capacità di trovare la via del gol con regolarità davanti al pubblico di San Siro rappresenta un valore aggiunto per l’Inter, che può contare su un attaccante sempre più determinante.

Sezione: Stats / Data: Dom 25 ottobre 2026 alle 22:26
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.