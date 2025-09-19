Quando vede l'Inter, Domenico Berardi si scatena. Nei precedenti tra il Sassuolo e i nerazzurri, che domenica sera si troveranno di fronte per la quarta giornata di Serie A, l'attaccante dei neroverdi è andato a segno ben otto volte, equamente distribuite tra sfide in casa e trasferta: a San Siro ha colpito in quattro occasioni, nelle stagioni 2015/16, 2017/18, 2019/20 e 2023/24.