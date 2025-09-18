In una partita molto tranquilla, c'è comunque una sbavatura importante di arbitro e VAR. Dopo il giallo a Thuram al 17', l'episodio da moviola è sicuramente quello del minuto 33, quando l'arbitro Oliver prima assegna un rigore all'Inter e poi lo toglie dopo OFR.

"Thuram e Baas prima si strattonano a vicenda, è un duello, poi l’olandese cintura in maniera decisiva Marcus in area. Ok il rigore, che sarebbe stato corretto mantenere anche dopo “review”", sottolinea con forza la Gazzetta dello Sport. Per fortuna, pochi minuti dopo, lo stesso Thuram spacca la porta di testa su angolo di Calhanoglu e rimette tutto al suo posto.

Al 33’ della ripresa, invece, decisione giusta sul “mano” di Bass: come spiega la rosea, il braccio aderisce al corpo.