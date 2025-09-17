Lautaro Martinez si è confermato uno degli attaccanti più incisivi d’Europa anche nella scorsa Champions League, dove il capitano dell'Inter ha realizzato 9 gol con appena 23 tiri in porta, raggiungendo una percentuale realizzativa del 39%. Si tratta della più alta tra tutti i giocatori che hanno tentato almeno 15 conclusioni nel torneo 2024/25, come evidenzia il sito statistico Opta.