Lookman e l'Atalanta hanno finalmente fatto pace. Ai ferri corti da luglio, quando l'opzione Inter per il nigeriano sembrava quella più scontata, adesso sembra essere tornato il sereno tra le parti, almeno a livello ufficiale. Come riferisce anche il Corriere dello Sport, Lookman da ieri è tornato ad allenarsi in gruppo dopo una chiacchierata con Juric, mettendosi quindi a disposizione del tecnico croato in vista della partita col Torino.

"Lo strappo estivo, causato dal no atalantino ai 42 milioni più 3 di bonus offerti dall’Inter, è stato messo nell’ultimo cassetto, così come la tensione a mezzo social (foto cancellate e duro comunicato nei confronti del club), accompagnata poi da 17 giorni d’assenza ingiustificata dai campi di Zingonia - si legge -. Le prove di disgelo erano già iniziate a pochi minuti dall’amaro esordio in Champions League contro il Paris Saint-Germain (squadra che lo aveva corteggiato un anno fa), l’amministratore delegato Luca Percassi aveva ribadito con convinzione la posizione della società: «Sappiamo tutti il valore tecnico di Ademola, ma sappiamo anche che per giocare nell’Atalanta i giocatori devono essere focalizzati al 100 per cento. Quando sarà pronto lo accoglieremo a braccia aperte»".

Chiarimenti arrivati quindi con tecnico, società e squadra. Servirà ora ricucire con la piazza. Capitolo chiuso?