Il Benfica volta pagina e lo fa con un nome che non ha bisogno di presentazioni. José Mourinho è ufficialmente il nuovo allenatore dei lusitani: il club portoghese ha annunciato l’accordo con lo Special One fino al 2027, con una clausola particolare che permetterà, 10 giorni dopo l’ultima partita ufficiale della stagione 2025/26, a entrambe le parti di decidere se proseguire o meno il rapporto per l’annata successiva.

Ad accoglierlo, in conferenza stampa, è stato il presidente Rui Costa, che ha espresso grande soddisfazione per il ritorno di Mourinho in una casa già conosciuta 25 anni fa: "È un grande motivo di orgoglio per noi. José Mourinho non ha bisogno di presentazioni. È un onore averlo di nuovo qui, corrisponde al profilo che avevo delineato: un vincente, con un curriculum che parla da solo. Sarebbe difficile trovare qualcuno con un percorso migliore".

Poi il messaggio diretto al tecnico: "Mister, i miei migliori auguri in questa fase della tua carriera. Che tu possa essere felice al Benfica come lo sei stato altrove, e che tu possa costruire ancora sul grande lavoro svolto in passato. Per noi è un privilegio averti come allenatore".