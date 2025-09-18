Nuovo giro, nuovo esordio. Francesco Pio Esposito ha festeggiato ieri la prima presenza in Champions League, dopo quelli arrivati nelle settimane precedenti in Serie A e con la Nazionale maggiore. All'indomani della notte di Amsterdam che l'ha visto in campo per 90' nel match vinto 2-0 dall'Inter contro l'Ajax, il baby bomber nerazzurro ha voluto esultare anche sui social per il nuovo tragurado tagliato: "Buona la prima" ha scritto il classe 2005 su Instagram, arricchendo il post con due cuori nerazzurri.