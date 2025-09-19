Il Corriere della Sera dipinge oggi Francesco Pio Esposito come l'uomo in più dietro Lautaro e Thuram, nonché l'uomo nuovo per Gattuso, in nazionale. Pazienza se non ha ancora fatto gol, si era già sbloccato al Mondiale per club e ad Amsterdam contro l'Ajax ha mostrato tutto il repertorio spalle alla porta.

L'anno scorso, dietro la ThuLa, Taremi giocò titolare le prime sei partite di Champions e poi fu fiaccato dalla pubalgia. Sul quotidiano ci si chiede se il ragazzo e Bonny troveranno lo stesso spazio. Dopo la sosta di ottobre l'Inter giocherà in casa di Roma e Napoli, dopo quella di novembre avrà il derby e l'Atletico Madrid. Serve profondità.

Inoltre i dati della sfida di Champions hanno dimostrato che Esposito è quello che ha corso più di tutti (11.679 metri), sintomo di grande resistenza, anche se bisognerà lavorare sulla velocità. Quello su cui invece non sembra dover lavorare è la maturità, di cui Chivu ha parlato più volte.