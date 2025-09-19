Domani, a Udine, Massimiliano Allegri non sarà in panchina per via della squalifica rimediata in Milan-Bologna per le proteste arrivate dopo una decisione sbagliata del VAR che ha mandato fuori strada l'arbitro centrale. Un tema che il tecnico livornese ha discusso in conferenza stampa, dando il suo punto di vista sulla tecnologia in generale: "Il VAR è uno strumento che ha diminuito gli errori, poi è normale che in tante situazioni sia soggettivo. Gli errori ci sono stati, ci sono e ci saranno ancora. Per me, bisogna mettere mano alle situazioni in cui c'è un fuorigioco e viene comunque assegnato un corner: il Parma ha subito due gol così, per me questa cosa si può migliorare. Bisogna farlo diventare il più oggettivo possibile, ma in alcune situazioni non lo sarà mai. Sbaglio io ad arrabbiarmi", ha detto col sorriso sulle labbra Allegri.