"Siamo esausti di questa situazione" dice un tifoso della Lazio, in chiamata con il presidente biancoceleste Claudio Lotito. Nell'audio della telefonata che sta circolando in rete, il numero uno del club capitolino ne ha per tutti e attacca anche Roma, Milan e Inter.

"Lo sai qual è stato il mio errore? Ho sbagliato perché dovevo fare un aumento di capitale e togliermi di mezzo tutti quanti - si legge nel testo riportato dai colleghi de Lalaziosiamonoi.it -. Come ha fatto Cragnotti, che poi vi ha portato via 150 milioni, come ha fatto la gestione successiva che ha portato via altri 130 milioni. Cragnotti vi ha fatto sognare? Si è visto, i debiti li sto pagando ancora io fino al 2027. Vi ha fatto sognare con una società che era fallita. Vuoi fallire? Se è così, ci tre minuti a spendere. La situazione è questa. La Roma, il Milan e l'Inter stanno in mezzo alla m***a. La Lazio non ha vinto lo Scudetto, ma ringraziando Dio non sta in mezzo alla me*da".