La difesa troppo ballerina continua ad essere il principale problema del Barcellona. Ne è convinto l'ex blaugrana Bernd Schuster, che intervistato da Sport Bild spiega il suo punto di vista sui catalani: "lL Barcellona subisce troppi gol. Questo attacco con Lamine Yamal, Raphinha e Robert Lewandowski è una macchina da gol che a volte può colmare grandi deficit. Ma dubito che funzioni sempre, soprattutto contro le migliori squadre del mondo".
Il problema, secondo l'ex compagno di Diego Armando Maradona, si riverbera già dalla scorsa stagione: "La semifinale di Champions League contro l'Inter è l'esempio perfetto. Il punteggio era già 2-0 all'intervallo della gara di ritorno, eppure sono quasi riusciti a rimontare. Se fossero stati anche solo un po' più solidi in difesa fin dall'inizio, sarebbero arrivati in finale".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 21:10 Serie A e Champions, avvio folle di stagione per Thuram. Tre gol e un assist nelle prime di campionato: non accadeva da 5 anni
- 20:55 M. Orlando: "Esposito ha tante qualità. Se sei la prima scelta dopo Lautaro e Thuram..."
- 20:41 Marinelli per Inter-Sassuolo: ottavo precedente con i nerazzurri per l'arbitro di Tivoli
- 20:26 Verso il Mondiale 2026, Italia-Norvegia in programma a San Siro il 16 novembre: biglietti in vendita da martedì
- 20:11 Pergolettese, il tecnico Curioni: "Inter U23 con grandi qualità e un mister esperto. Noi però stiamo bene"
- 19:57 Acerbi: "Il 5-0 contro il Psg non mi toglierà l’orgoglio di 2 finali in 3 anni. Il gol al Barcellona? Tutta la mia carriera racchiusa in un secondo"
- 19:42 Sala: "A Milano serve uno stadio da 70mila posti. Lavoriamo perché sia di proprietà dei club"
- 19:29 Schuster: "Il Barcellona subisce troppi gol. Prendete l'ultima semifinale Champions con l'Inter"
- 19:14 Player of the Week di Champions, Rashford batte tutti. Thuram dietro anche a Vlahovic
- 19:00 Rivivi la diretta! Verso INTER-SASSUOLO, LAUTARO ancora in DUBBIO! Arriva il CAMBIO in PORTA? Le ULTIMISSIME
- 18:52 San Siro, dopo i lavori ecco cosa resterà del Meazza. Lo smaltimento del calcestruzzo costerà oltre 120 mln
- 18:39 Argentina, scelti i giocatori per il Mondiale U20: il Genoa non lascia partire Valentin Carboni
- 18:24 Ajax, Heitinga: "Buone sensazioni dal primo tempo con l'Inter, vogliamo portarle ad Eindhoven"
- 18:10 CF - Champions, arrivano subito i primi premi dalla UEFA: all'Inter spettano quasi 42 milioni
- 17:55 Thuram premiato per la doppietta all'Ajax: il francese inserito nel Team of the Week della Champions
- 17:41 Season Ranking Uefa, Cipro comanda. Italia decima in classifica
- 17:27 Inter, torna il pericolo Berardi: otto gol segnati in carriera ai nerazzurri (quattro a San Siro)
- 17:13 Ajax-Inter, la coppia d'attacco si prende la scena: Thuram anticipa Esposito
- 16:58 Bookies - L'Inter aspetta il Sassuolo da favorita. Un gol di Thuram paga 2,25, golosa la quota di Calhanoglu
- 16:44 Sky - Inter-Sassuolo, si rivede Acerbi. Lautaro o Esposito al fianco di Thuram, Sucic e Frattesi scalpitano
- 16:30 Il 'bucato' con l'Ajax evoca un vecchio slogan pubblicitario: "Igiene sì, fatica no!"
- 16:16 Inter-Sassuolo, biglietti ancora in vendita a partire dal prezzo di 10 euro: tutte le info. Cancelli aperti dalle 18.45
- 16:02 Women’s Europa Cup, presentato il trofeo. L'Inter di Piovani pesca il KFF Vllaznia al secondo turno
- 15:48 Domani Udinese-Milan, Runjaic: "Soddisfatti dei punti raccolti fino qui, ma piedi per terra"
- 15:33 OM, De Zerbi: "Rosa forte con Pavard e gli altri giocatori esperti. Gol su corner? E' un po' la specialità di Benjamin"
- 15:18 UFFICIALE - Inter U23, tris di rinnovi: prolungamento pluriennale per Maye, Kamate e Zuberek
- 15:04 Qui Sassuolo - Esercitazioni specifiche nell'allenamento mattutino. Domani la conferenza pre-Inter di Grosso
- 14:50 Lecco, Mallamo promuove l'Inter U23: "Ha giocatori forti e di qualità, non è stato semplice affrontarli"
- 14:35 Juve, Tudor difende Di Gregorio: "C'entra qualcosina su uno dei 7 gol presi. Ma vedo portieri top fare cose da matti"
- 14:21 Milan, Allegri: "Il VAR non sarà mai oggettivo in tutte le situazioni, sbaglio io ad arrabbiarmi"
- 14:07 Serena: "San Siro manterrà la sua magia. Giusto che il nuovo stadio sorga nella stessa zona"
- 13:53 Sky - Inter-Sassuolo, Darmian in gruppo. Per Lautaro Martinez lavoro personalizzato sul campo: domani giornata decisiva
- 13:38 Asllani spiega: "Avevo tante offerte, ecco perché ho scelto il Torino". Poi ringrazia l'Inter e l'amico Calhanoglu
- 13:24 Bertola: "Pio Esposito avrà una grande carriera. Ma è un altro interista ad avermi impressionato"
- 13:10 Adani: "Inter, la società non è stata brava nella scelta dei giocatori. Chivu? Va ascoltato, merita sostegno"
- 12:56 Christillin: "Calciopoli e Moggi? C'è anche il passaporto falso di Recoba dell'Inter..."
- 12:42 TS - Thuram, mai un avvio così: già dal Sassuolo c'è una missione da compiere
- 12:28 Genoa, Vieira coccola Valentin Carboni: "Ha tantissima qualità, fisicamente sta bene"
- 12:14 Scavuzzo (vicesindaca Milano): "San Siro? Dopo il contratto mi aspetto un progetto. E sarebbe bello se..."
- 12:00 INTER-SASSUOLO, tocca a PEPO in PORTA? CAMBI ma non TROPPI: CHIVU riflette. Le ULTIME su LAUTARO
- 11:44 Prima giornata di Champions, Thuram candidato al premio di 'Player of the Week': con lui altri tre 'doppiettisti'
- 11:30 Frey: "Contro Sommer linciaggio mediatico. La finale di Champions è anche merito suo"
- 11:16 Vigilia di Inter-Sassuolo, domani la conferenza stampa di Cristian Chivu: ufficializzato l'orario
- 11:02 CdS - Lookman-Atalanta: scoppia la pace. Dopo il no estivo all'offerta dell'Inter...
- 10:48 CdS - Esposito ha incantato tutti contro l'Ajax: serviranno altre conferme, ma intanto...
- 10:34 Inter e Vicook firmano un nuovo accordo per le aree hospitality: i dettagli
- 10:20 Corsera - Lookman, caso chiuso e convocazione contro il Torino. Ma a gennaio...
- 10:06 Possi: "Ecco come portai i tre Esposito a Brescia. Presi anche Donnarumma, ma..."
- 09:52 TS - Sommer e Maignan in scadenza: gli occhi di Inter e Milan su Caprile, il Cagliari ha già fissato il prezzo
- 09:38 Martina (agente Dzeko): "E' vero, Pio Esposito assomiglia a Edin. Manca in un aspetto, ma..."
- 09:24 Corsera - Inter, avanza la Piomania: resistenza e maturità, adesso mancano i gol
- 09:10 CdS - Chivu, le scelte come segnali: per "aggiungere" servirà un po' più di tempo
- 08:56 CdS - Verso il Sassuolo: due recuperi importanti per Chivu
- 08:42 Alvini fece esordire Esposito tra i pro: "Ragazzo straordinario, diventerà un top del calcio italiano. Giocando ora nell'Inter si nota una cosa"
- 08:28 GdS - Chivu prepara il decollo: tre motivi per credere alla sgasata. E la condizione fisica...
- 08:14 GdS - Pio Esposito si è già preso l'Inter. E quell'intreccio di mercato con Lookman...
- 08:00 GdS - Chivu recupera Lautaro e cambia qualcosa: ecco Martinez, Bisseck, Sucic e Carlos Augusto
- 00:00 C'è ancora da lavorare tantissimo. C'è ancora da dimostrare
- 23:46 Klaassen ritrova gli ex compagni del 20esimo scudetto: gli abbracci prima della partita
- 23:32 Thuram come Crespo: doppietta volante all'Ajax. Finora solo loro due nella storia nerazzurra in Champions
- 23:18 Porto, prime parole per Karamoh: "Sono un combattente, mi sono preparato al meglio in estate"
- 23:04 UCL - Il Napoli non replica l'esordio dell'Inter dell'anno scorso: il City vince 2-0. Tutti i risultati
- 22:50 Rampulla: "Chivu ha lavorato su un'intelaiatura già ben organizzata, ci sta che l'Inter sia più avanti e quadrata della Juve"
- 22:35 Bustos ricorda l'arrivo all'Inter: "Il mio procuratore ha ricevuto la chiamata di Zanetti, non potevamo dire di no"
- 22:21 D'Angelo: "Esposito si rende conto che gli ultimi anni allo Spezia son stati importantissimi per la sua crescita"
- 22:07 Alcione, il pres. Gallazzi: "Marotta grande amico. La sfida con l'Inter U23 sarà più importante per noi"
- 21:52 Esposito festeggia sui social l'esordio in Champions League con l'Inter: "Buona la prima" e due cuori nerazzurri
- 21:38 Jeda: "La società ha avuto coraggio scegliendo Chivu, dovrà sostenerlo fino in fondo"
- 21:24 Cambiaghi racconta: "Ecco come è nata la trattativa con la Juventus e la differenza che c'è con l'Inter"
- 21:11 De Laurentiis: "Confido in Conte e negli acquisti fatti. Non disperiamoci se capiterà qualcosa di positivo"