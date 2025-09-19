La difesa troppo ballerina continua ad essere il principale problema del Barcellona. Ne è convinto l'ex blaugrana Bernd Schuster, che intervistato da Sport Bild spiega il suo punto di vista sui catalani: "lL Barcellona subisce troppi gol. Questo attacco con Lamine Yamal, Raphinha e Robert Lewandowski è una macchina da gol che a volte può colmare grandi deficit. Ma dubito che funzioni sempre, soprattutto contro le migliori squadre del mondo".

Il problema, secondo l'ex compagno di Diego Armando Maradona, si riverbera già dalla scorsa stagione: "La semifinale di Champions League contro l'Inter è l'esempio perfetto. Il punteggio era già 2-0 all'intervallo della gara di ritorno, eppure sono quasi riusciti a rimontare. Se fossero stati anche solo un po' più solidi in difesa fin dall'inizio, sarebbero arrivati ​​in finale".