Domani, sabato 20 settembre, alle ore 14, Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti, alla vigilia di Inter-Sassuolo, nella conferenza stampa indetta al 'BPER Training Centre'. I lettori di FcInternews.it potranno leggere in diretta le parole del tecnico nerazzurro tramite il consueto live testuale. 

Sezione: Focus / Data: Ven 19 settembre 2025 alle 11:16
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print